Грузовик сбил насмерть двух нетрезвых пешеходов в Гомельской области

В Гомельской области грузовик сбил насмерть двух нетрезвых пешеходов. Как сообщили в официальном телеграм-канале МВД Беларуси, ДТП с летальным исходом произошло около 18:00 в среду, 18 декабря 2024 года. Местом трагедии стад 109 километр трассы М-10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин».
Как проинформировали правоохранители, был совершен наезд на троих пешеходов. Все трое — мужчины, которые по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Все трое двигались по проезжей части дороги в попутном направлении, при этом световозвращающими элементами они обозначены не были.
«В результате ДТП двое пешеходов (34 и 38 лет) погибли, 26-летний водитель “Газели” и 31-летний пешеход не пострадали», — констатировали в милиции.
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