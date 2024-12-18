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Грузовик сбил насмерть двух нетрезвых пешеходов в Гомельской области

В Гомельской области грузовик сбил насмерть двух нетрезвых пешеходов.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельской области грузовик сбил насмерть двух нетрезвых пешеходов. Как сообщили в официальном телеграм-канале МВД Беларуси, ДТП с летальным исходом произошло около 18:00 в среду, 18 декабря 2024 года. Местом трагедии стад 109 километр трассы М-10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин».

Как проинформировали правоохранители, был совершен наезд на троих пешеходов. Все трое — мужчины, которые по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Все трое двигались по проезжей части дороги в попутном направлении, при этом световозвращающими элементами они обозначены не были.

«В результате ДТП двое пешеходов (34 и 38 лет) погибли, 26-летний водитель “Газели” и 31-летний пешеход не пострадали», — констатировали в милиции.

Ранее мы писали о том, что Белгидромет сказал, будет ли мороз в Беларуси на Новый год (тут про это).