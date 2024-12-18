В попавшем в аварию под Мурманском поезде ехала детская команда по боксу

«Среди пассажиров поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург — воспитанники нашей ДЮСШ № 1, которые ехали на соревнования по боксу в г. Бокситогорск», — написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что дети и тренер не пострадали.
Евменьков добавил, что по решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по аварии начал работу оперативный штаб.
Столкновение поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. В пресс-службе РЖД сообщили, что пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате аварии с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. На момент столкновения в пассажирском поезде находились 326 человек.
После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).
«Известия» также опубликовали кадры из пассажирского поезда. На них видно, как люди пытаются пройти из одного вагона в другой, однако из-за деформации двери не открываются. Некоторые пассажиры не могут добраться до своих вещей, так как они остались в поврежденных частях состава.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что состояние двух из 11 пострадавших оценивается как тяжелое. Позже в пресс-службе РЖД сообщили, что одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи.