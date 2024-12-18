Капитанам потерпевших крушение нефтетанкеров «Волгонефть» предъявили обвинения

МЧС сообщило, что в ликвидации происшествия участвовали более 50 человек и 11 единиц техники. С танкера «Волгонефть-212» эвакуировали 13 человек, один из них погиб. Эвакуация 14 членов экипажа танкера «Волгонефть-239» была приостановлена из-за непогоды, их спасли утром 16 декабря.