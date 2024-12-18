РЖД выплатит до 1 млн руб. пострадавшим в аварии поездов в Мурманской области

В 16:15 мск на станции Княжая в Мурманской области двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с вагонами грузового состава. В пассажирском поезде находились 326 человек. По данным МЧС, пострадали 14 человек, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Позже в РЖД сообщили о смерти одной из пострадавших, компания пообещала выплатить родственникам погибшей компенсацию 2,2 млн руб. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.