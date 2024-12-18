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РЖД выплатит до 1 млн руб. пострадавшим в аварии поездов в Мурманской области

Пострадавшим, госпитализированным после столкновения поездов в Мурманской области, выплатят по 1 млн руб., сообщили в РЖД. Для пассажиров, обратившихся за медицинской помощью на месте, компенсация составит 500 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

В Telegram-канале РЖД говорится, что компания готова оплатить лечение и реабилитацию пострадавших пассажиров в своих медицинских учреждениях. Всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов, а также начислят по 20 тыс. бонусных баллов.

В 16:15 мск на станции Княжая в Мурманской области двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с вагонами грузового состава. В пассажирском поезде находились 326 человек. По данным МЧС, пострадали 14 человек, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Позже в РЖД сообщили о смерти одной из пострадавших, компания пообещала выплатить родственникам погибшей компенсацию 2,2 млн руб. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

РЖД