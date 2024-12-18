Участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко осудили на шесть лет колонии

В Санкт-Петербурге участница телешоу «Пацанки» Диана Спряталась (известна под фамилией Янголенко) была осуждена на шесть лет колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила объединенная пресс-служба судов города.