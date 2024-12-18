Участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко осудили на шесть лет колонии

«Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор Диане Спряталась, признанной виновной по ч.3 ст. 30 — п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что девушка признала свою вину.
Ее телефон был конфискован.
Следствием установлено, что в начале февраля 2023 года девушка примкнула к организованной преступной группировке (ОПГ), распространявшей наркотики через тайники-закладки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ранее, в декабре 2023 года, Диана Янголенко пыталась инсценировать свою смерть. Позже стало известно, что это действием было направлено на демонстрацию последствий злоупотребления алкоголя.