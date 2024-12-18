В Веселовке центральный пляж очистили от выброшенного мазута

«За день 18 декабря волонтеры и спасатели полностью очистили от выброшенного мазута центральный пляж поселка. Всего в течение дня в Темрюкском районе убрали мазут с 2 км береговой полосы, собрали почти 5 тонн песка с нефтепродуктами», — говорится в распространенном сообщении.
Собранный в мешки песок с мазутом вывозят на территорию лицензированных предприятий по обезвреживанию и утилизации отходов. В четверг волонтеры и спасатели приступят к уборке пляжей вблизи Бугазской косы.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, спасатели и волонтеры собрали порядка 100 тонн мазута на побережье после ЧП с танкерами, очищено порядка 10 км береговой линии.