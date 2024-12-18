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Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 17

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло до 17 человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.

Источник: РИА "Новости"

«В результате столкновения и схода с рельсов поездов пострадали 17 человек, включая троих детей. Одна женщина из этого числа скончалась. Были госпитализированы восемь человек, еще восемь — на пути в больницы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Позже в Минздраве сообщили об увеличении числа пострадавших до 17. «По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних. 13 пострадавших уже доставлены в больницы и проходят обследования, еще 4 — в процессе транспортировки в стационары бригадами скорой помощи», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, добавив, что состояние троих пострадавших в настоящее время оценивается как тяжелое, остальные, в том числе несовершеннолетние — в состоянии средней степени тяжести.

РЖД