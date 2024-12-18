Заразившиеся ботулизмом жительницы Екатеринбурга находятся в реанимации

В среду областное управление Роспотребнадзора сообщало, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое. В ведомстве отмечали, что шпроты в масле торговой марки «За Родину», которые ели заболевшие, изготовлены калининградским рыбзаводом «За Родину», женщины купили их на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Остатки консервов исследованы специалистами — в продукции выявлен ботулотоксин, он же найден в крови пострадавших.