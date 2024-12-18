Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заразившиеся ботулизмом жительницы Екатеринбурга находятся в реанимации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Заразившиеся ботулизмом после употребления рыбных консервов екатеринбурженки находятся в реанимации, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

В среду областное управление Роспотребнадзора сообщало, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое. В ведомстве отмечали, что шпроты в масле торговой марки «За Родину», которые ели заболевшие, изготовлены калининградским рыбзаводом «За Родину», женщины купили их на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Остатки консервов исследованы специалистами — в продукции выявлен ботулотоксин, он же найден в крови пострадавших.

Как уточняет прокуратура, шпроты были куплены в районе остановки ДК ВОС в Екатеринбурге, признаки пищевого отравления у 37-летней женщины и ее 65-летней матери возникли 8 декабря.

«После ухудшения здоровья 10 декабря одна из женщин вызвала скорую помощь, была доставлена в учреждение здравоохранения в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Ее родственница госпитализирована 16 декабря. Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося и результаты процессуальной проверки.

Как сообщали РИА Новости в компании Х5 Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», продажи шпрот торговой марки «За Родину» были приостановлены во всех магазинах России, а поставки заблокированы до подведения итогов проверки.

здоровье