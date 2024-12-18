Заразившиеся ботулизмом жительницы Екатеринбурга находятся в реанимации

В среду областное управление Роспотребнадзора сообщало, что две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое. В ведомстве отмечали, что шпроты в масле торговой марки «За Родину», которые ели заболевшие, изготовлены калининградским рыбзаводом «За Родину», женщины купили их на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Остатки консервов исследованы специалистами — в продукции выявлен ботулотоксин, он же найден в крови пострадавших.
Как уточняет прокуратура, шпроты были куплены в районе остановки ДК ВОС в Екатеринбурге, признаки пищевого отравления у 37-летней женщины и ее 65-летней матери возникли 8 декабря.
«После ухудшения здоровья 10 декабря одна из женщин вызвала скорую помощь, была доставлена в учреждение здравоохранения в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Ее родственница госпитализирована 16 декабря. Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося и результаты процессуальной проверки.
Как сообщали РИА Новости в компании Х5 Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», продажи шпрот торговой марки «За Родину» были приостановлены во всех магазинах России, а поставки заблокированы до подведения итогов проверки.