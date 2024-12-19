СК предъявил обвинения капитанам танкеров «Волгонефть»

По версии следствия, крушение танкеров произошло в условиях штормовой погоды. В результате происшествия погиб вахтенный матрос, еще несколько членов экипажа получили травмы и были госпитализированы.
Капитаны обоих судов задержаны и допрошены в качестве обвиняемых. В рамках расследования также проведены допросы свидетелей, совершены обыски и изъяты необходимые документы.
Следствие назначило судебно-медицинские и судоводительские экспертизы. Также планируется осмотр места крушения танкеров после улучшения погодных условий для проведения экологической экспертизы.
«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута, столкнулись 15 декабря в районе Керченского пролива. На борту первого судна находились 13 человек.