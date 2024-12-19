Взорвавший генерала Кириллова полностью признал вину

При этом собеседник «Ъ» из силовых структур отметил, что большинство подобных террористических атак были предотвращены или раскрыты сотрудниками ФСБ, МВД и СКР буквально по горячим следам. Во всех этих случаях преступникам обещали вознаграждение и выезд в другие страны, но, как правило, они получили лишь авансы и сроки от 20 лет до пожизненных. Собеседник «Ъ» отмечает, что организаторы нападений и не собирались выполнять обещанного, называя между собой исполнителей «одноразовыми».