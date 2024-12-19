Следствие пересело на электробус

В соответствии с федеральным законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, они могут распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом только в пределах, которые не лишают их возможности осуществлять их уставную деятельность. Сделки, совершенные с нарушением этого требования, являются ничтожными. Предыдущий и. о. директора НЭТ Василий Синицин отказался сдавать электробусы в аренду НПАТ и был вынужден уволиться. Как сообщал «Ъ», на совещаниях в минтрансе обсуждались механизмы с передачей электробусов в автобусные парки.