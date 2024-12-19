Следствие пересело на электробус

В Нижегородском следственном управлении СК возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность» по признакам преступления, совершенного пока неустановленными должностными лицами министерства транспорта Нижегородской области.
Недавно председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского управления Айрату Ахметшину возобновить расследование, касающееся общественного электротранспорта в Нижнем Новгороде. По сообщению информационного центра СК, ранее нижегородцы требовали проверить обстоятельства ликвидации троллейбусной инфраструктуры. В 2021 году власти решили закрыть несколько троллейбусных маршрутов, заменить электротранспорт автобусами, «которые оказывают негативное влияние на окружающую среду и здоровье граждан», сообщили в инфоцентре СК. В нагорной части Нижнего Новгорода была демонтирована контактная сеть для троллейбусов.
По жалобам горожан следователи долго пытались разобраться в уничтожении троллейбусных маршрутов, возбуждая уголовные дела о халатности. Однако прокуратура Нижегородской области не видела криминала в действиях областных властей и городской администрации. Надзорный орган четырежды отменял постановления следователя о возбуждении дел.
Как сообщили близкие к следствию источники, в пятый раз уголовное дело было возбуждено по фактически новым обстоятельствам. Следователи решили отойти от ликвидации троллейбусов «Нижегородэлектротранса» (НЭТ) и проверить ситуацию с попыткой отчуждения из госпредприятия 120 новых электробусов. В минтрансе планировали передать их в аренду автобусному перевозчику АО НПАТ, однако в этом случае госпредприятие НЭТ потеряло бы основной подвижной состав.
В соответствии с федеральным законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, они могут распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом только в пределах, которые не лишают их возможности осуществлять их уставную деятельность. Сделки, совершенные с нарушением этого требования, являются ничтожными. Предыдущий и. о. директора НЭТ Василий Синицин отказался сдавать электробусы в аренду НПАТ и был вынужден уволиться. Как сообщал «Ъ», на совещаниях в минтрансе обсуждались механизмы с передачей электробусов в автобусные парки.
В этом обсуждении активно участвовал сторонний предприниматель, договаривавшийся в региональном минтрансе о передаче электробусов под объявленные конкурсы на брутто-контракты. По этим контрактам с 2025 года будет финансироваться работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Конкурсы на несколько миллиардов рублей организовало учреждение ЦРТС, госзаказчик минтранса. Однако нижегородское УФАС их отменило, посчитав незаконным объединение в общий лот автобусных и электробусных маршрутов.
Теперь следствие намерено разобраться в этой ситуации. Не исключено, что в дальнейшем уголовное дело будет переквалифицировано с халатности на другую статью. Впрочем, пока каких-либо подозреваемых нет, а в минтрансе Нижегородской области не стали комментировать работу следственных органов.