Роспотребнадзор проверит рыбзавод под Калининградом после сообщения о ботулизме

«В связи с поступившей информацией о двух случаях ботулизма в Свердловской области, предположительно, связанных с употреблением в пищу рыбных консервов “Шпроты в масле из балтийской кильки” ООО “Рыбзавод “За Родину” (дата выработки 13.09.2024), находящегося в г. Светлый, управлением Роспотребнадзора по Калининградской области инициировано проведение внеплановой проверки в отношении предприятия”, — говорится в сообщении.