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Роспотребнадзор проверит рыбзавод под Калининградом после сообщения о ботулизме

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора инициировало проверку рыбзавода «За Родину» под Калининградом после сообщений о двух случаях ботулизма в Свердловской области, предположительно, связанных с выпускавшимися им шпротами. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с поступившей информацией о двух случаях ботулизма в Свердловской области, предположительно, связанных с употреблением в пищу рыбных консервов “Шпроты в масле из балтийской кильки” ООО “Рыбзавод “За Родину” (дата выработки 13.09.2024), находящегося в г. Светлый, управлением Роспотребнадзора по Калининградской области инициировано проведение внеплановой проверки в отношении предприятия”, — говорится в сообщении.

По оперативно полученным данным, продукция, произведенная в указанную дату, в торговые предприятия Калининградской области не поступала. Ситуация находится на строгом контроле управления, отмечается в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор