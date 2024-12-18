Число жертв урагана «Шидо» на французской Майотте превысило 30 человек

На Майотту направили спасателей и медикаменты, а координировать работы по преодолению последствий урагана взялся министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что посетит Майотту для поддержки граждан и объявит в стране национальный траур. Ожидается, что его визит состоится в четверг.