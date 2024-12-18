Опубликован список госпитализированных после столкновения поездов под Мурманском

В Кандалакшскую центральную районную больницу были госпитализированы 11 пострадавших, в том числе два ребенка: Елисеева Ольга Львовна (38 лет), Лотников Михаил Александрович (10 лет), Дрожжина Мария Вячеславовна (8 лет), Еремеева Наталья Герасимовна (58 лет), Нижанкевич Александра Сергеевна (30 лет), Кошелева Галина Николаевна (72 года), Лотников Александр Сергеевич (42 года), Лотникова Ирина Александровна (42 года), а также две женщины (50 и 47 лет) и мужчина (50 лет). Их личности устанавливаются.