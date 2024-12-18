Челябинец решил принять душ и попал в реанимацию

По их словам, мужчина пошел в ванную, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Во время гигиенических процедур ему стало плохо, но из-за того, что недавно выпил, он не смог самостоятельно выйти из кабины. В результате он получил расширенные ожоги.