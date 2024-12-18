В Ростовской области хозяев из горящего дома спасла собака

Согласно опубликованной информации, дом начал полыхать около трех часов утра. Люди крепко спали, когда огонь уже охватил часть жилища. Опасность почувствовала собака. Она громким лаем разбудила спящих людей. Они сразу же выбежали из дома и вызвали спасателей. Потушить огонь на десяти квадратных метрах удалось к 3:44.