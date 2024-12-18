В Ростовской области хозяев из горящего дома спасла собака

В Ростовской области собака спасла хозяев из горящего дома. Об этом сообщили в МЧС по Аксайскому району. ЧП произошло 18 декабря в КП «Прилесный».
Согласно опубликованной информации, дом начал полыхать около трех часов утра. Люди крепко спали, когда огонь уже охватил часть жилища. Опасность почувствовала собака. Она громким лаем разбудила спящих людей. Они сразу же выбежали из дома и вызвали спасателей. Потушить огонь на десяти квадратных метрах удалось к 3:44.
Причиной пожара стал включенный обогреватель. Жителям Ростовской области напоминают, что не стоит оставлять включенные электроприборы на долгое время.