Число пострадавших в столкновении поездов под Мурманском выросло до 27

«На настоящий момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай. 17 человек бригадами скорой помощи были госпитализированы в центральные районные больницы региона: 13 человек — в Кандалакшскую ЦРБ, один — в Апатитско-Кировскую ЦРБ и три пациента — в медсанчасть № 118 ФМБА в городе Полярные Зори», — сказал Панычев.