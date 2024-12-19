«На настоящий момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай. 17 человек бригадами скорой помощи были госпитализированы в центральные районные больницы региона: 13 человек — в Кандалакшскую ЦРБ, один — в Апатитско-Кировскую ЦРБ и три пациента — в медсанчасть № 118 ФМБА в городе Полярные Зори», — сказал Панычев.
Число пострадавших в столкновении поездов под Мурманском выросло до 27
МУРМАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области выросло до 27 человек, среди них пятеро детей. Всего госпитализированы 17 человек в состоянии различной степени тяжести, сообщил ТАСС заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.