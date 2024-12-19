Имущество Тимура Иванова может перейти государству

«В соответствии с частью 1 статьи 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора суда данное имущество может быть конфисковано», — говорится в документах.
Статья 104.1 УК РФ предусматривает принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, в том числе по статье 290 УК РФ (получение взятки).
По делу Иванова арестованы 42 счета в банках, элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, а также земельные участки общей площадью около 14 гектаров и 37 транспортных средств.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка «Интеркоммерц». Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения «совершенно беспочвенными».
Срок следствия по делу продлен до 23 марта 2025 года.