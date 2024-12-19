Восьмилетнюю девочку сбил автомобиль возле лицея в Кокшетау

По предварительным данным, восьмилетняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте. В результате водитель автомобиля Lada Largus не успел затормозить и сбил школьницу. Как отмечают правоохранители, в обоих случаях дети переходили дорогу в неположенных местах.