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Число пострадавших в столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27

Жертвой ЧП стал один человек.
Источник: Аргументы и факты

Количество пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского составов под Мурманском возросло до 27 человек, заявил замгубернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

По его словам, травмы получили пятеро детей.

Кроме того, Панычев подтвердил, что погиб один человек.

«На этот момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пять детей. Один, к сожалению, летальный случай. 17 человек бригадами скорой помощи были госпитализированы», — сказал он в беседе с ТАСС.

13 пострадавших находятся в Кандалакшской ЦРБ, один — в Апатитско-Кировскую ЦРБ, ещё три — в медсанчасти в городе Полярные Зори.

Напомним, инцидент случился в Кандалакшском районе, произошло столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором находились 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Одна пассажирка скончалась в автомобиле скорой помощи при транспортировке в больницу.

Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис обнародовал список пострадавших.