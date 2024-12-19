Число пострадавших в столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27

Количество пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского составов под Мурманском возросло до 27 человек, заявил замгубернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
По его словам, травмы получили пятеро детей.
Кроме того, Панычев подтвердил, что погиб один человек.
«На этот момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пять детей. Один, к сожалению, летальный случай. 17 человек бригадами скорой помощи были госпитализированы», — сказал он в беседе с ТАСС.
13 пострадавших находятся в Кандалакшской ЦРБ, один — в Апатитско-Кировскую ЦРБ, ещё три — в медсанчасти в городе Полярные Зори.
Напомним, инцидент случился в Кандалакшском районе, произошло столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором находились 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Одна пассажирка скончалась в автомобиле скорой помощи при транспортировке в больницу.
Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис обнародовал список пострадавших.