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В Санкт-Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в торговом центре

Сотрудники полиции задержали 35-летнюю женщину, которая оставила новорожденного сына в торговом центре на Тепловозной улице в Невском районе Петербурга. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Источник: Omar Lopez/CC0

Сразу несколько сообщений о том, что в торгово-развлекательном комплексе на одном из этажей был найден новорожденный малыш, поступили в дежурную часть около полудня.

— При мальчике была записка, предположительно, от матери, где говорилось, что за ребенком она не вернется и просит позаботиться о нем. Полицейские передали младенца врачам и оперативно задержали и доставили в отделение для разбирательства его мать, 35-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, — рассказали в ведомстве.

Проверку по факту оставления ребенка в опасности организовали в Следственном комитете и прокуратуре, передает ТАСС.

Брошенной в аэропорту турецкой Антальи новорожденной нашли опекуна в Московской области. Об этом 11 декабря рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.