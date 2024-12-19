В Санкт-Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в торговом центре

— При мальчике была записка, предположительно, от матери, где говорилось, что за ребенком она не вернется и просит позаботиться о нем. Полицейские передали младенца врачам и оперативно задержали и доставили в отделение для разбирательства его мать, 35-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, — рассказали в ведомстве.