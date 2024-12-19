В Санкт-Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в торговом центре

Сразу несколько сообщений о том, что в торгово-развлекательном комплексе на одном из этажей был найден новорожденный малыш, поступили в дежурную часть около полудня.
— При мальчике была записка, предположительно, от матери, где говорилось, что за ребенком она не вернется и просит позаботиться о нем. Полицейские передали младенца врачам и оперативно задержали и доставили в отделение для разбирательства его мать, 35-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, — рассказали в ведомстве.
Проверку по факту оставления ребенка в опасности организовали в Следственном комитете и прокуратуре, передает ТАСС.
Брошенной в аэропорту турецкой Антальи новорожденной нашли опекуна в Московской области. Об этом 11 декабря рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.