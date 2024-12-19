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На севере Москвы столкнулись два автобуса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись на Смольной улице в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«На Смольной улице возле автобусного парка столкнулись два автобуса. Травмы получила пассажирка одного из них», — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются причины ДТП.