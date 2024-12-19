На севере Москвы столкнулись два автобуса

«На Смольной улице возле автобусного парка столкнулись два автобуса. Травмы получила пассажирка одного из них», — сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются причины ДТП.
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись на Смольной улице в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«На Смольной улице возле автобусного парка столкнулись два автобуса. Травмы получила пассажирка одного из них», — сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются причины ДТП.