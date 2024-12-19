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Силовики выясняют данные об исполнителе теракта, при котором погиб Кириллов

Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Силовики выясняют, законно ли находился в России вероятный исполнитель теракта, при котором погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — рассказал собеседник агентства.

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов».

Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.