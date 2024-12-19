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Имущество Тимура Иванова может перейти государству

В рамках дела Иванова арестовали 42 банковских счета, квартиру в Москве и баню.

Источник: Аргументы и факты

Имущество, принадлежащее бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову и арестованное в рамках уголовного разбирательства, может быть изъято в пользу государства, если суд вынесет обвинительный вердикт. Об этом сообщает РИА Новости.

Статья 104.1 УК РФ предусматривает обязательное безвозмездное изъятие и передачу в собственность государства денежных средств, ценностей и другого имущества, полученных как результат преступной деятельности, включая взяточничество, предусмотренное статьей 290 УК РФ.

В рамках дела Иванова был наложен арест на 42 банковских счета, роскошную квартиру и резиденцию в центре столицы, загородное строение площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баню площадью 420 квадратных метров в Тверской области, а также на земельные участки совокупной площадью около 14 гектаров и 37 транспортных единиц.

Ранее суд Москвы арестовал 11 земельных участков по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в коррупции. Часть из них оформлена на компании.