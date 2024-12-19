Имущество Тимура Иванова может перейти государству

В рамках дела Иванова был наложен арест на 42 банковских счета, роскошную квартиру и резиденцию в центре столицы, загородное строение площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баню площадью 420 квадратных метров в Тверской области, а также на земельные участки совокупной площадью около 14 гектаров и 37 транспортных единиц.