Имущество Тимура Иванова может перейти государству

Имущество, принадлежащее бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову и арестованное в рамках уголовного разбирательства, может быть изъято в пользу государства, если суд вынесет обвинительный вердикт. Об этом сообщает РИА Новости.
Статья 104.1 УК РФ предусматривает обязательное безвозмездное изъятие и передачу в собственность государства денежных средств, ценностей и другого имущества, полученных как результат преступной деятельности, включая взяточничество, предусмотренное статьей 290 УК РФ.
В рамках дела Иванова был наложен арест на 42 банковских счета, роскошную квартиру и резиденцию в центре столицы, загородное строение площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баню площадью 420 квадратных метров в Тверской области, а также на земельные участки совокупной площадью около 14 гектаров и 37 транспортных единиц.
Ранее суд Москвы арестовал 11 земельных участков по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в коррупции. Часть из них оформлена на компании.