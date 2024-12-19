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Попавший в аварию в Мурманской области пассажирский поезд отправился в Петербург

Попавший в аварию под Мурманском пассажирский поезд возобновил движение в направлении Санкт-Петербурга, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в ведомстве поставили на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Накануне, 18 декабря, на станции Княжая в Мурманской области двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с вагонами грузового состава. В пассажирском поезде находились 326 человек. Всего с рельсов сошло 19 вагонов, включая 15 грузовых. В РЖД пообещали выплатить каждому госпитализированному пострадавшему по 1 млн руб. Для пассажиров, обратившихся за медицинской помощью на месте, компенсация составит 500 тыс. руб.

По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что машинист грузового поезда и его помощник задержаны. По предварительным данным, они вышли из кабины грузового поезда, оставив ее без присмотра.

Вице-губернатор — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщал о 27 пострадавших, среди которых пять детей. Из списка, опубликованного вчера вечером губернатором региона Андреем Чибисом, следует, что личности четырех пострадавших и одной погибшей устанавливают.

РЖД