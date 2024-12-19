Попавший в аварию в Мурманской области пассажирский поезд отправился в Петербург

Накануне, 18 декабря, на станции Княжая в Мурманской области двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с вагонами грузового состава. В пассажирском поезде находились 326 человек. Всего с рельсов сошло 19 вагонов, включая 15 грузовых. В РЖД пообещали выплатить каждому госпитализированному пострадавшему по 1 млн руб. Для пассажиров, обратившихся за медицинской помощью на месте, компенсация составит 500 тыс. руб.