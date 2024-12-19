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Слюсарь: в Таганроге сбили шесть беспилотников ВСУ

Ещё один БПЛА ликвидирован в Батайске.
Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над территорией Ростовской области, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что шесть беспилотников ВСУ были сбиты в Таганроге. Ещё один БПЛА противника уничтожили в городе Батайске.

По словам врио губернатора, пострадавших нет. Разрушения не зафиксированы.

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в том числе шесть — в Таганроге и один — в Батайске. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали три из четырёх украинских ракет, запущенных по Ростовской области.

Кроме того, он заявил, что в населённом пункте Малая Каменка Ростовской области в результате падения ракеты Вооружённых сил Украины загорелся жилой дом. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.