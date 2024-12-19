Слюсарь: в Таганроге сбили шесть беспилотников ВСУ

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено семь БПЛА, в том числе шесть — в Таганроге и один — в Батайске. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается», — написал Слюсарь в Telegram.