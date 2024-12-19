Российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже

— Две машины навстречу на лобовое столкновение ехали. Один автомобиль резко свернул и попал в пешехода. Им оказалась Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней, — рассказала знакомая Савицкой.
Похороны пройдут 23 декабря в 11 часов на Троекуровском кладбище, сообщает «Стархит».
Савицкая построила успешную карьеру за рубежом. Она была на обложках модных журналов L"Officiel и Bazaar, также снималась для Glamour.
Модель была и ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. Кроме того, она выпускала свои песни, в сентябре вышел ее последний трек «Супермен».