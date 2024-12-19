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Российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже

Во Франции погибла российская модель и телеведущая Светлана Савицкая, ей было 34 года. Ее насмерть сбил автомобиль в Париже.

Источник: AP 2024

— Две машины навстречу на лобовое столкновение ехали. Один автомобиль резко свернул и попал в пешехода. Им оказалась Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней, — рассказала знакомая Савицкой.

Похороны пройдут 23 декабря в 11 часов на Троекуровском кладбище, сообщает «Стархит».

Савицкая построила успешную карьеру за рубежом. Она была на обложках модных журналов L"Officiel и Bazaar, также снималась для Glamour.

Модель была и ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. Кроме того, она выпускала свои песни, в сентябре вышел ее последний трек «Супермен».