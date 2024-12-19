Умер пассажир попавшего в аварию в Мурманской области поезда

Ранее сообщалось о смерти женщины при транспортировке в больницу после аварии.
«К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», — сказал Чибис.
Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, где находились 326 человек, с грузовым составом произошло в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли три пассажирских и четыре грузовых вагона. По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.
РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.