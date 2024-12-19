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Умер пассажир попавшего в аварию в Мурманской области поезда

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Умер еще один пассажир попавшего в аварию в Мурманской области поезда, заявил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось о смерти женщины при транспортировке в больницу после аварии.

«К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», — сказал Чибис.

Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, где находились 326 человек, с грузовым составом произошло в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли три пассажирских и четыре грузовых вагона. По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.

РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

РЖД