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Чибис: скончался еще один пассажир попавшего в аварию под Мурманском поезда

До этого сообщалось об одной погибшей женщине.

Умер еще один пассажир поезда, который попал в аварию на территории Мурманской области. Подробности озвучил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Глава Мурманской области обратился к гражданам в видео. По его словам, смерть пострадавшего была зафиксирована около получаса назад.

«К сожалению, в больнице еще один пассажир скончался», — указал Чибис.

Напомним, что поезд прибыл на станцию Княжая в 16:15 по московскому времени. Во время торможения произошло боковое столкновение состава с вагонами грузового поезда. В результате некоторые вагоны обоих транспортных средств сошли с рельсов. На данный момент расследуется уголовное дело.

Пассажирский поезд № 11 следовал из Мурманска в Санкт-Петербург. В вагонах находились 326 пассажиров. Сейчас известно о двух погибших и 27 пассажирах, которые получили травмы.