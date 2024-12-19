Чибис: скончался еще один пассажир попавшего в аварию под Мурманском поезда

Умер еще один пассажир поезда, который попал в аварию на территории Мурманской области. Подробности озвучил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.
Глава Мурманской области обратился к гражданам в видео. По его словам, смерть пострадавшего была зафиксирована около получаса назад.
«К сожалению, в больнице еще один пассажир скончался», — указал Чибис.
Напомним, что поезд прибыл на станцию Княжая в 16:15 по московскому времени. Во время торможения произошло боковое столкновение состава с вагонами грузового поезда. В результате некоторые вагоны обоих транспортных средств сошли с рельсов. На данный момент расследуется уголовное дело.
Пассажирский поезд № 11 следовал из Мурманска в Санкт-Петербург. В вагонах находились 326 пассажиров. Сейчас известно о двух погибших и 27 пассажирах, которые получили травмы.