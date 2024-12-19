Чибис: скончался еще один пассажир попавшего в аварию под Мурманском поезда

Напомним, что поезд прибыл на станцию Княжая в 16:15 по московскому времени. Во время торможения произошло боковое столкновение состава с вагонами грузового поезда. В результате некоторые вагоны обоих транспортных средств сошли с рельсов. На данный момент расследуется уголовное дело.