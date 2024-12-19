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Водитель погиб за рулем иномарки, врезавшись в дорожное ограждение в Хабаровске

Авария произошла на Восточном шоссе.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

Ночью в Хабаровске произошла смертельная авария. Молодой мужчина за рулем «Тойоты» не справился с управлением. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На Восточном шоссе в районе дома № 8 машина на скорости протаранила дорожное ограждение и вылетела за пределы дороги.

«28-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

На месте происшествия работают сотрудники, выясняются обстоятельства.

Накануне в Комсомольске в микрорайоне Силинский загорелся легковой автомобиль. Пламя охватило салон и двигатель.