Водитель погиб за рулем иномарки, врезавшись в дорожное ограждение в Хабаровске

Ночью в Хабаровске произошла смертельная авария. Молодой мужчина за рулем «Тойоты» не справился с управлением. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На Восточном шоссе в районе дома № 8 машина на скорости протаранила дорожное ограждение и вылетела за пределы дороги.