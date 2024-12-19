На заводе нефтепродуктов в Новошахтинске после атаки ВСУ вспыхнул пожар

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Шесть беспилотников Вооружённых сил Украины были ликвидированы в Таганроге, ещё один БПЛА уничтожили в городе Батайске.