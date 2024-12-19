Под Хабаровском насмерть сбили тигра, водитель скрылся

Авария произошла 18 декабря около 23:00 на федеральной трассе А-370 «Хабаровск — Владивосток». Водитель неустановленной машины двигался по новому объезду в сторону Приморья и из-за темноты не заметил краснокнижного хищника, который вышел на проезжую часть. Транспортное средство врезалось прямо в зверя.
Тигр столкновения не пережил и погиб на месте от тяжёлых травм. Его тело передали специалистам.
Виновника ДТП, который скрылся с места в нарушении правил, сейчас разыскивают. На месте работают сотрудники ГАИ и следователи. Машину будут искать по частям бампера, которые отвалились от удара.