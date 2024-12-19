Гладков: украинские дроны повредили два дома и шесть машин под Белгородом

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Подробности в своем Telegram-канале озвучил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, беспилотники повредили дома и машины в трех населенных пунктах. Предварительно, никто не пострадал. Последствия нападений пока уточняются.
«В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в одном жилом доме выбиты окна и поврежден забор», — написал Гладков.
Он добавил, что во втором доме зарегистрировано посечение ограждения осколками. Также повреждения получили пять автомобилей.
В хуторе Бабка Валуйского округа беспилотник попал в легковой автомобиль. У него повредился кузов.
В поселке Пятницкое Волоконовского района произошла детонация дрона. В результате повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.
Ранее сообщалось, что девятилетний ребенок погиб в результате атаки ВСУ при помощи беспилотников на поселок Майский Белгородской области. Также пострадали мать погибшего ребенка и его семимесячная сестра.