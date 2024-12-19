Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: украинские дроны повредили два дома и шесть машин под Белгородом

Инциденты зафиксированы в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа, в хуторе Бабка Валуйского округа и поселке Пятницкое Волоконовского района.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Подробности в своем Telegram-канале озвучил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотники повредили дома и машины в трех населенных пунктах. Предварительно, никто не пострадал. Последствия нападений пока уточняются.

«В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в одном жилом доме выбиты окна и поврежден забор», — написал Гладков.

Он добавил, что во втором доме зарегистрировано посечение ограждения осколками. Также повреждения получили пять автомобилей.

В хуторе Бабка Валуйского округа беспилотник попал в легковой автомобиль. У него повредился кузов.

В поселке Пятницкое Волоконовского района произошла детонация дрона. В результате повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.

Ранее сообщалось, что девятилетний ребенок погиб в результате атаки ВСУ при помощи беспилотников на поселок Майский Белгородской области. Также пострадали мать погибшего ребенка и его семимесячная сестра.