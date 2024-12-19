В Хабаровском крае осудили местного жителя за дискредитацию ВС России

«Комсомольским городским судом Хабаровского края гражданин РФ признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в сети Интернет на три года и шесть месяцев», — говорится в сообщении.
Осужден 59-летний мужчина. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).
Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу установили, что местный житель подготавливал и размещал на личной интернет-странице в социальной сети видеозаписи с информацией недостоверного и дискредитирующего характера. Он выражал свое негативное отношение к проведению специальной военной операции и хотел призвать население к ее воспрепятствованию. Ролики публиковал, испытывая стойкую неприязнь к руководству страны, а также к людям, выделенным по национальному признаку «русские», по мотивам политической и национальной ненависти.
Свою вину мужчина не признал, от дачи показаний отказался. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание в местах лишения свободы. В 2023 году его привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан) за аналогичные действия.
В качестве смягчающих вину обстоятельств признано наличие на иждивении малолетнего ребенка.