В Хабаровском крае осудили местного жителя за дискредитацию ВС России

Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу установили, что местный житель подготавливал и размещал на личной интернет-странице в социальной сети видеозаписи с информацией недостоверного и дискредитирующего характера. Он выражал свое негативное отношение к проведению специальной военной операции и хотел призвать население к ее воспрепятствованию. Ролики публиковал, испытывая стойкую неприязнь к руководству страны, а также к людям, выделенным по национальному признаку «русские», по мотивам политической и национальной ненависти.