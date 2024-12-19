Охотнадзор поймал амурского тигра, который выходил в село в Приморье

«В окрестностях села Эбергард Дальнереческого района была изъята конфликтная особь амурского тигра. Тигр был обезврежен с помощью ветеринарных препаратов, его жизни ничего не угрожает. На протяжении двух недель хищник регулярно выходил в населённый пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей. Принятые меры по отпугиванию не дали результатов», — говорится в сообщении.
Кошку отправили в Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр», где специалисты оценят его состояние.
Центр «Амурский тигр» отмечает, что при необходимости берет на себя обеспечение содержания и ветеринарного сопровождения животного на период реабилитации. Дальнейшую судьбу тигра решит Росприроднадзор.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.