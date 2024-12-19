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Ребенок пострадал в ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске

46-летний водитель иномарки сбил семилетнюю девочку.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. По предварительным данным, девочка получила травмы в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.

В среду, 18 декабря, на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Военной 46-летний водитель автомобиля Toyota сбил семилетнюю девочку. В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу для уточнения характера травм.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Полиция проводит расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что под Новосибирском мужчину осудили за продажу арестованного автомобиля.