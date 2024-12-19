В Колумбии задержали одного из главарей банды Tren de Aragua

По данным прокуратуры Колумбии, Гарсия Рохас отвечал за снабжение группировки оружием, координировал перевозку наркотиков из колумбийского департамента Гуахира в венесуэльский штат Арагуа, а также занимался организацией незаконной миграции из Венесуэлы в Эквадор. «Благодаря арестам в Колумбии практически уничтожена группировка Tren de Aragua в Латинской Америке. Три главаря были пойманы в нашей стране», — написал в X президент Колумбии Густаво Петро.