В Колумбии задержали одного из главарей банды Tren de Aragua

«Даже колдовство не спасло главаря Tren de Aragua! Мы поймали в Кали Хоана Гарсию Рохаса по прозвищу Курица, третье лицо в иерархии преступной группировки на международном уровне, который проводил сатанинские ритуалы, в том числе приносил в жертву животных, чтобы попытаться скрыться от правосудия», — написал Рене Саламанка в X.
По данным прокуратуры Колумбии, Гарсия Рохас отвечал за снабжение группировки оружием, координировал перевозку наркотиков из колумбийского департамента Гуахира в венесуэльский штат Арагуа, а также занимался организацией незаконной миграции из Венесуэлы в Эквадор. «Благодаря арестам в Колумбии практически уничтожена группировка Tren de Aragua в Латинской Америке. Три главаря были пойманы в нашей стране», — написал в X президент Колумбии Густаво Петро.
Tren de Aragua, начавшая свою преступную деятельность в Венесуэле, орудует в нескольких странах Западного полушария, в том числе США.