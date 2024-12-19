Два тигра погибли в ДТП на Дальнем Востоке

Тем же вечером тигра сбили и в Хабаровском крае. Около 23 часов 18 декабря неустановленный водитель, скрывшийся с места аварии, наехал на тигра на федеральной трассе «Уссури» в районе 3-го километра новой объездной дороги в сторону Владивостока. Животное погибло, автомобилиста разыскивают. На месте столкновения остались части бампера, полиция изучает их. Водителей предупреждают, что в том районе был замечен ещё один тигр у дороги, поэтому автомобилистам нужно придерживаться скорости, которая позволит среагировать на внезапное появление зверя на проезжей части.