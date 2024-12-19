Два тигра погибли в ДТП на Дальнем Востоке

Известно, что на 155 км + 980 м трассы тигр выбежал на проезжую часть, оказавшись неожиданным препятствием для 34-летней автомобилистки. Женщина не успела отреагировать на выпрыгнувшее из леса животное и врезалась в него. Тигр погиб, автомобилистка получила травмы, ей понадобилась госпитализация. Водительский стаж женщины — с 2008 года.
ДТП произошло в районе посёлка Врангель. Именно там полиция и Охотнадзор пытались отловить и обезвредить конфликтного тигра, который заходил в границы населённого пункта, на улицу Первостроителей. Но пока неизвестно, это ли самое животное погибло в аварии.
Тем же вечером тигра сбили и в Хабаровском крае. Около 23 часов 18 декабря неустановленный водитель, скрывшийся с места аварии, наехал на тигра на федеральной трассе «Уссури» в районе 3-го километра новой объездной дороги в сторону Владивостока. Животное погибло, автомобилиста разыскивают. На месте столкновения остались части бампера, полиция изучает их. Водителей предупреждают, что в том районе был замечен ещё один тигр у дороги, поэтому автомобилистам нужно придерживаться скорости, которая позволит среагировать на внезапное появление зверя на проезжей части.
Ранее сообщалось о другом ДТП с участием тигра: краснокнижного хищника сбили на 88-м километре трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный в районе кладбища и кафе «Ани» в городском округе Фокино. Зверь убежал обратно в лес, водитель доложил об инциденте полицейским, которые дежурили возле местного автовокзала. О дальнейшей судьбе животного пока не говорится, городская администрация готова принимать меры к отпугиванию либо к отлову тигра, который в результате полученной травмы может лишиться возможности полноценно охотиться и начнёт таскать собак и домашний скот в населённых пунктах.