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РИА Новости: силовики выясняют данные о подозреваемом в убийстве Кириллова

В частности, устанавливается, легально ли исполнитель теракта находился в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские силовики устанавливают, законно ли находился в РФ вероятный исполнитель террористического акта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в настоящее время выясняется, легально ли задержанный находился в Российской Федерации.

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — сказал он.

Напомним, в российской столице было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда. В результате теракта погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

ФСБ и СК РФ заявили о задержании фигуранта. По данным СМИ, им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.