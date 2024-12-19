РИА Новости: силовики выясняют данные о подозреваемом в убийстве Кириллова

Российские силовики устанавливают, законно ли находился в РФ вероятный исполнитель террористического акта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник, сообщает РИА Новости.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в настоящее время выясняется, легально ли задержанный находился в Российской Федерации.
«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — сказал он.
Напомним, в российской столице было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда. В результате теракта погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
ФСБ и СК РФ заявили о задержании фигуранта. По данным СМИ, им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.