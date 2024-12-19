WAFA: при ударах Израиля по сектору Газа погибли 16 человек

По его данным, 10 человек стали жертвами бомбардировки жилого дома в городе Джабалия на севере палестинского анклава. Еще шестеро погибли в районе Эд-Дарадж на востоке города Газа.
Как ранее информировало министерство здравоохранения сектора Газа, почти 45,1 тыс. палестинцев погибли, более 107,2 тыс. ранены в результате действий израильской армии в анклаве с начала военной операции в октябре 2023 года.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.