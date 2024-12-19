В Париже автомобиль насмерть сбил модель из России

Российская модель Светлана Савицкая ушла из жизни в Париже в результате ДТП. Об этом информирует издание StarHit.
По данным издания, на 34-летнюю гражданку России наехала машина. Она погибла от полученных травм.
«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — рассказала одна из знакомых модели.
Церемония прощания с Савицкой будет проводиться на московском кладбище Троекурово 23 декабря в 11:00.
Светлана Савицкая украшала обложки таких известных изданий, как L Officiel и Bazaar, а также принимала участие в съемках для Glamour.
Ранее в Ульяновске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пять человек погибли, ещё один получил травмы.