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«Начали пинать, брать за волосы»: прибывшего на вызов фельдшера избили в Костанае

Фельдшер скорой помощи из Костаная заявила, что на нее напали родные умершей женщины. Полиция возбудила дело и назначила экспертизу, передает издание «Алау».

Источник: Nur.kz

Работница скорой помощи сейчас находится в больнице. Медик рассказала корреспондентам издания, что в тот день она в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов.

«Нас уже встретили агрессивно. Мы начали делать свою работу — оказывать первую медицинскую помощь. Но дочери данной пациентки мешали нам, угрожали, что если мы что-то сделаем, они нас проклянут посадят в тюрьму», — поделилась фельдшер Анель Б.

Спасти женщину не удалось, несмотря на реанимационная мероприятия.

«Мы выразили соболезнование. На меня начали кидаться, пинать, брать за волосы, бить. Мой второй фельдшер и водитель пытались защитить меня от этих женщин, но они были сильнее и агрессивнее. После моих криков о помощи водитель побежал в квартиру напротив и попросил соседей вызвать полицию. Все это время меня держали за волосы и били. После на помощь пришел сам сосед и спас меня от рук этой женщины», — вспоминает медик.

По словам фельдшера, у нее сотрясение головного мозга, гематома височной области, ушиб живота, царапины мягких тканей лица. Девушку госпитализировали.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области изданию сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что в момент оказания первой медицинской помощи произошел конфликт между хозяевами и медиками, в ходе которого 41 и 51-летние женщины нанесли телесные повреждения фельдшеру», — сообщили в областном ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование проводится по статье «Побои».