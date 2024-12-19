«Начали пинать, брать за волосы»: прибывшего на вызов фельдшера избили в Костанае

«Мы выразили соболезнование. На меня начали кидаться, пинать, брать за волосы, бить. Мой второй фельдшер и водитель пытались защитить меня от этих женщин, но они были сильнее и агрессивнее. После моих криков о помощи водитель побежал в квартиру напротив и попросил соседей вызвать полицию. Все это время меня держали за волосы и били. После на помощь пришел сам сосед и спас меня от рук этой женщины», — вспоминает медик.