В Хабаровском крае водитель сбил амурского тигра

Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает наказания за наезд на дикое животное, но это не значит, что водитель не понесет за это ответственности. Все представители фауны на территории России — собственность государства, поэтому владелец автомобиля, допустивший ранение или гибель зверя, должен возместить ущерб. Компенсацию назначают представители Минприроды. Если же в аварии пострадало домашнее животное, претензии может предъявить его владелец. Наезд на животное считается ДТП, поэтому водитель не имеет права покидать место происшествия. В противном случае ему грозит лишение прав на 1−1,5 года или административный арест на 15 суток.