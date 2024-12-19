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Один из фигурантов дела экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Симоненко заочно арестован

Суд постановил заключить под стражу признавшего вину фигуранта дела в отношении бывшего замглавы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Еще один подозреваемый, находящийся в бегах, арестован заочно, следует из материалов дела. Срок предварительного следствия продлили до 4 февраля 2025 года.

Источник: AP 2024

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания», — сказано в документах, которые есть в распоряжении ТАСС.

Сергея Симоненко подозревают в покушениях на убийство, организации приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений и уничтожении чужого имущества. Экс-замглавы краевого главка МЧС задержали и этапировали в Москву 31 июля, где впоследствии он был арестован.

МЧС