Один из фигурантов дела экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Симоненко заочно арестован

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания», — сказано в документах, которые есть в распоряжении ТАСС.
Сергея Симоненко подозревают в покушениях на убийство, организации приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений и уничтожении чужого имущества. Экс-замглавы краевого главка МЧС задержали и этапировали в Москву 31 июля, где впоследствии он был арестован.