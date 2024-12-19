Силовики накрыли криминальный бизнес в гараже в Красноярском крае

В Красноярском крае полицейские уличили работника пивоварни в присвоении 277 кегов пенного напитка. Так, сотрудниками Отдела МВД России по ЗАТО города Зеленогорска был задержан местный житель 1997 года рождения, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Полицейские установили, что водитель-экспедитор фирмы, специализирующейся на продаже алкогольных напитков, воспользовался своим служебным положением и присвоил имущество, принадлежащее работодателю.
Криминальный бизнес он наладил в декабре прошлого года. Тогда он перевёз в свой гараж со склада компании 30-литровые пивные кеги в количестве 10 штук, а после доставил их в Красноярск и продал, получив от покупателя 35 тысяч рублей.
С января по октябрь текущего года злоумышленник снова похитил пивную продукцию. Он договорился с индивидуальным предпринимателем из г. Бородино о поставке пенного напитка по цене ниже рыночной.
Таким образом правонарушитель продал более 2 тысяч литров продукции на общую сумму более 130 тысяч рублей, а пустые кеги в количестве 50 штук снова сбыл в краевом центре, получив за товар 175 тысяч рублей.
По аналогичной схеме похититель еще трижды реализовывал более 200 кег на сумму более 700 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, причиненного работодателю от присвоения 277 кегов и продажи пива, превысила 1,1 млн рублей.
Следственным отделом в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.