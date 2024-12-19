Один из фигурантов дела экс-замглавы кубанского ГУ МЧС заочно арестован

Еще один подозреваемый взят под стражу в рамках расследования уголовного дела против бывшего заместителя руководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Ему предъявлены обвинения в организации двух покушений на убийство и уничтожении чужого имущества, пишет ТАСС.
Из материалов дела следует, что ещё один фигурант объявлен в международный розыск и заочно арестован.
В подготовке покушений Симоненко разоблачили его бывшие подчиненные, потерпевшие и свидетели. Сам Симоненко сотрудничает с следствием, предоставляя подробные показания. Срок предварительного следствия продлён до 4 февраля 2025 года.
Мужчине инкриминируются два случая покушения на убийство человека в беспомощном состоянии, организация приготовления убийства в составе группы наемников из корыстных целей, а также три эпизода организации покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Симоненко был задержан и этапирован в Москву 31 июля, где Басманный суд принял решение о его аресте.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства 120 млн рублей, недвижимость и автомобили Симоненко и членов его семьи. Отмечалось, что в их собственности нашли свыше 50 объектов недвижимости, 20 люксовых автомобилей, а также 250 млн рублей на банковских счетах.