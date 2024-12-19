Один из фигурантов дела экс-замглавы кубанского ГУ МЧС заочно арестован

Мужчине инкриминируются два случая покушения на убийство человека в беспомощном состоянии, организация приготовления убийства в составе группы наемников из корыстных целей, а также три эпизода организации покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Симоненко был задержан и этапирован в Москву 31 июля, где Басманный суд принял решение о его аресте.