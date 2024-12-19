В Финляндии конфисковали летевший в Россию частный самолет

Отмечается, что самолет до этого был продан гражданину Латвии Робертсу Климовичу, который сообщил, что купил его для своих родственников в качестве посредника. «Я летел в Казахстан не для того, чтобы продать самолет в России. Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами», — сказал он, позже подав жалобу в финскую прокуратуру.