В Красноярском крае за сутки потушили 15 пожаров и спасли 32 человека. Об этом поделились в краевом МЧС. Ночью в Норильске на улице Лауреатов произошёл пожар в девятиэтажке. Задымление началось на седьмом этаже. Огонь повредил мусор на площади 16 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали по лестничным маршам 25 взрослых и семь детей. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.