В Красноярском крае за сутки потушили 15 пожаров и спасли 32 человека. Об этом поделились в краевом МЧС. Ночью в Норильске на улице Лауреатов произошёл пожар в девятиэтажке. Задымление началось на седьмом этаже. Огонь повредил мусор на площади 16 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали по лестничным маршам 25 взрослых и семь детей. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
В посёлке Маганск на улице Подгорная горел одноэтажный жилой дом площадью 40 квадратных метров. На месте работали 14 пожарных. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. В Ужуре на улице Тракторная горел навес для дров и забор. Площадь пожара составила 20 «квадратов». Причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ещё один пожар произошёл в Минусинске. В одном из домов огонь охватил стену рядом с печью и распространился на вещи и мебель. Причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печи. К счастью, при пожарах никто не пострадал.