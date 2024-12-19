Суд освободил из-под стражи мать россиянки, оставившей ребенка в Анталье

Первое заседание суда для рассмотрения по существу дела россиянок Екатерины Бурназкиной, обвиняемой в оставлении в опасности новорожденной дочери в аэропорту Антальи, и ее матери состоялось в турецкой Анталье в среду, следующее назначено на 19 февраля 2025 года, сообщила ранее РИА Новости Полат. Уголовное дело было возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.
«Заседание суда прошло нормально, ничьи права не нарушены. Мать (бабушку новорожденной — ред.) отпустили под юридический контроль (подписку о невыезде) — она будет раз в неделю ходить отмечаться», — сообщил собеседник агентства.
Сама Екатерина Бурназкина остается под стражей до следующего заседания. На заседании 19 февраля суд может принять новое решение относительно бабушки, возможно продление подписки о невыезде.
Генеральное консульство держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в ГК.
Линия защиты будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание. Социальные службы Турции обеспечивают уход за девочкой.
Генконсульство России в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения в РФ девочки, оставленной в аэропорту Антальи, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Девочке оформлено гражданство РФ, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила ранее РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.