Деревянный двухэтажный дом горел в Иркутске 18 декабря

Двухэтажный деревянный жилой дом горел вечером 18 декабря на улице Рабочего Штаба в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, пострадавшим готовы предоставить другое жилье.
По предварительной информации, в пожаре травмы получил один человек, его доставили в больницу. Сегодня, 19 декабря, глава Правобережного округа Елена Торохова примет пострадавших и решит вопрос предоставления жилья из маневренного фонда нуждающимся.
— Дом построили в 1917, в 2022 признали аварийным. В нем 17 квартир, в том числе восемь муниципальных и 24 жильца. На месте находился автобус МКУ «Безопасный город», где можно было обогреться, — прокомментировала глава округа.
Пламя охватило 260 квадратов, его тушили 34 специалиста с помощью 10 единиц техники. На данный момент еще неизвестна причина пожара.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Тойоты» сбил 15-летнюю девушку на «зебре» в Шелехове.